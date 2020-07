26ème Heiva des écoles : Retour sur la 4ème soirée

Heihere, l’école de danse traditionnelle mixte a ouvert ses portes en septembre 2011. Herenui et Heifara Papu, danseurs depuis plus de 20 ans, forment un couple originaire de Tahiti qui réside sur Moorea, l’île sœur, depuis 2004.

Ils ont tous deux un riche parcours en danse. En 1996, ils participent à leur premier Heiva ensemble avec le groupe Heitiare de Taravao qui remporte le 1er prix en catégorie amateur (Hura Ava tau). Entre 1997 et 2009, leur participation annuelle au Heiva se solde par de nombreux succès, dont six premiers prix en catégorie professionnelle (Hura Tau) avec des groupes prestigieux tels que Kei Tawhiti en 1998, Taure’a No Faa’a en 2001, Tamariki Poerani en 2004, O Tahiti E en 2005, Heikura Nui en 2007, Nonahere en 2008 et plus dernièrement Hitireva en 2016.

Entre 2000 et 2004 ils intègrent le groupe O Tahiti E pour de nombreux spectacles et tournées notamment aux Etats-Unis, à Hawaii et en Europe. En 2002 ils remportent le titre de meilleur couple en ‘ori Tahiti au Heiva i Tahiti place To’atā avec le groupe Taure’a Nō Faaa.

Après un beau parcours en tant que danseurs, l’envie de passer à autre chose les incite à monter leur propre école de danse. Elle réunit à ce jour plus de 100 élèves de toutes tranches d’âges. Avec leur école de danse, ils ont participé à leur premier Heiva des écoles place To’atā en juin 2012, cette année ils en sont à leur 9ème participation consécutive. Non sans difficulté car ils ont arrêté de danser durant deux mois en raison du confinement, puis ont quand même réalisé leurs chorégraphies grâce à la video.

Hura i Moorea est une toute jeune école de danse, créée en janvier 2019 par Danie ROOMETUA. Ayant dansé durant plus de 25ans dans le groupe Hirinaki dirigée par Tehara HUCK, Danie ROOMETUA a décidé de fonder sa propre école pour à son tour transmettre l’amour de la danse traditionnelles aux jeunes de Moorea.

Pour cette 2ème participation au Heiva des Ecoles, l’école en provenance de l’île sœur chante l’amour, la beauté des archipels de Polynésie et la joie de vivre naturelle des Polynésiens.

Danie témoigne : « ce fut un sacré challenge, nous n’avions que un mois pour se préparer et c’est très court ! Sur 40 écoles, seules 25 étaient engagées sur le Heiva »

Située à Toahotu sur la presqu’île, L’école de danse Rāineari’i est dirigée par Heirani Salmon, directrice et chorégraphe, créée en septembre 2006 son école promeut par la danse, la culture polynésienne par la danse et ses vraies valeurs et de sensibiliser les jeunes et leurs parents à un mode de vie sain.

L’objectif est également de rassembler les élèves jeunes et moins jeunes et leurs familles par l’organisation et la mise en place d’activités diverses telles que journées récréatives, culturelles et / sportives.

Chaque année, en juin, un gala est organisé afin de présenter le travail de toute une année : maîtrise des pas, de la gestuelle, de la grâce… sur des chorégraphies riches, dynamiques et originales, avec des costumes haut en couleurs et illustrant un thème bien précis et toujours fort !

Pour ce Heiva des Écoles inédit, l’école se fait un grand plaisir de participer pour laisser enfin s’exprimer une grande motivation et des compétences contenues pendant ces longues semaines.

Pour sa 14ème participation à ce bel événement, l’école Rāineari’i, soucieuse de la protection de l’Environnement et de la Culture, engagera ses danseuses et les spectateurs dans une belle prise de conscience au travers du thème “Hīro’a Tīoio” ou la Conscience détournée.

Une magnifique première semaine de danse qui se clôture sur un final d’apothéose avec les splendides danseurs et danseuses de Poerava Taea, directrice et chorégraphe de l’école Manohiva, située à Paofai sur la commune de Papeete, une école ouverte à tous petits et grands depuis septembre 2017. Poerava, utilise ses compétences d’enseignante et de chef de groupe pour mener à bien ses cours et ses programmes annuels. Son équipe est constituée de Francky Tehiva, Ranitea Laughlin, Hinatea Ristorcelli, Heaven Chassaniol et Bonnie Apiu, lesquels se sont pleinement investis dans la préparation du spectacle.

A travers les chorégraphies travaillées et au-delà des divers messages à faire passer, Manohiva souhaite aussi répondre à des attentes liées au bien être, tels que le sport, le partage des émotions, la féminité et le dépassement de ses limites.

L’école, qui a remporté plusieurs fois le Hura Tapairu, compte cette année plus d’une centaine de danseuses de tous niveaux. C’est sa 2ème participation au Heiva des Ecoles.