219 000 touristes en 2022 et 77 milliards de Fcfp dépensés en Polynésie

Le tourisme est toujours la « branche la plus importante du commerce extérieur polynésien » estime l’Institut de la statistique dans sa dernière publication. « Avec le transport aérien international, il représente plus de 70 % des exportations de biens et services réalisées en 2022 pour contribuer, ensemble et directement, à 8 %1 au produit intérieur brut (PIB) ».

Les recettes du tourisme au fenua atteignent pour 2022 la somme de 77 milliards de Fcfp (contre 65 milliards en 2018 et 27 milliards en 2021).

En 2022, les arrivées de touristes internationaux ont « presque triplé par rapport à 2021 (+ 165 %). Le secteur retrouve ainsi 92 % du niveau de fréquentation de 2019 ».

Et pas de surprise du côté du profil des touristes : les marchés nord-américains et français représentent, ensemble, 80 % des effectifs et des recettes touristiques.

Dans quoi les touristes dépensent-ils leur argent ? Selon l’ISPF, près de 60 % des dépenses touristiques concernent l’hébergement. Elles représentent 47 % des dépenses totales des touristes, soit 36 milliards de F.CFP dont 3 milliards dépensés par les croisiéristes.

Les dépenses en transport et en restauration expliquent par ailleurs un quart du budget vacances. 93 % des touristes ont consommé du transport (terrestre, maritime ou aérien) pendant leur séjour pour un montant total de 10 milliards de Fcfp, dont 59 % à destination des transports aériens domestiques, 33 % pour les transferts, locations de voiture, taxis et bus, et le reste pour le transport maritime.

Retrouvez la publication complète de l’ISPF en cliquant ICI