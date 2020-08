190 cas de covid-19 confirmés en Polynésie

Edouard Fritch a annoncé ce jeudi matin en séance à l’assemblée, que le fenua comptait désormais 190 cas de covid-19 confirmés depuis la réouverture des vols le 15 juillet : « Le représentant Richard Tuheiava parlait de 170 cas de covid, nous sommes à 190 ce matin. Donc effectivement, la situation évolue vite », a déclaré le président.

« Nous ne cachons rien » Edouard Fritch

Les chiffres officiels sont-ils exacts ? Sur la Toile, certains semblent en douter. Edouard Fritch a tenu a mettre les choses au clair : « Les statistiques qui sont publiées par le ministère de la Santé sont exactes. Je suis très attachée à la transparence », a souligné Edouard Fritch. « Nous ne cachons rien (…) Mentir à ce niveau-là, on se fait toujours rattrapé (…) Nous avons toujours été transparents au niveau de nos chiffres.(…) Si le gouvernement cherchait à tromper l’opinion avec de fausses statistiques, ça finirait de toute façon par se savoir. Ce serait dénoncé sur la place publique, par des indiscrétions, parce que plusieurs personnes aujourd’hui interviennent dans le circuit de traitement des dossiers. Le grand nombre de personnes de la santé, de l’institut Malardé qui sont mobilisés et qui travaillent sur le sujet du covid, eux-mêmes ne me permettraient pas de cacher la moindre vérité sur ce dossier. Il me tenait donc à coeur que vous intégriez définitivement le fait que les statistiques publiées par le ministère reflètent bien la réalité et la vérité. »

Mercredi, la direction de la Santé annonçait 170 cas. Ce sont donc 20 cas supplémentaires qui ont été détectés. La direction de la Santé n’a pas encore communiqué officiellement les nouveaux chiffres.

Plus d’infos à venir