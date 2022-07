TNTV lance sa chaîne FAST  Tahiti TV en partenariat avec Samsung TV Plus

Papeete, le 25 juillet 2022 – TNTV, la première chaîne de télévision de Polynésie française, lance sa chaîne FAST en partenariat avec Samsung TV Plus, le service de streaming de Samsung.

Tahiti TV est une chaîne de télévision FAST à l’image des Polynésiens, enrichie de son passé, forte de sa culture et résolument tournée vers l’avenir. A travers une large gamme de programmes, émissions et magazines, Tahiti TV vous emmène au cœur de ce paradis dont tout le monde rêve.

La Polynésie regorge de paysages majestueux, appréciés et convoités par les touristes en quête d’évasion. Composée de 5 archipels et 118 îles, on connaît la beauté de ses lagons au décor de carte postale, ses montagnes luxuriantes qui cachent les plus belles cascades. Une faune et une flore exceptionnelles, préservées et prisées. Mais il existe également une culture envoûtante et vivante, ancrée dans ces femmes et ces hommes qui la nourrissent avec une telle authenticité, que nul voyageur ne peut y échapper. C’est aussi cette beauté du cœur que la chaîne FAST met en valeur.

Avec sa chaîne FAST disponible sur le canal 4403 de Samsung TV Plus, Tahiti TV offre à tous les possesseurs de Smart TV Samsung une opportunité unique de découvrir la richesse de la culture, de l’environnement et de l’économie polynésienne à travers une programmation dynamique et renouvelée.

Samsung TV Plus est un service de télévision gratuit, sans abonnement, sans inscription, sans appareil supplémentaire ni carte de crédit nécessaire. Préinstallé sur tous les téléviseurs Samsung 2016-2022 et disponible en téléchargement sur Google Play et Galaxy Store sur certains smartphones et tablettes Samsung Galaxy. Samsung TV Plus donne accès à de nombreuses chaînes gratuites dédiées à l’actualité, au sport ou encore au divertissement partout et à tout instant. Samsung TV Plus offre également une bibliothèque de vidéos à la demande en constante évolution de vos films préférés et émissions populaires, et c’est 100 % gratuit. Le service vidéo financé par la publicité est disponible en France et dans 15 autres territoires européens.

“ Le lancement de Tahiti TV sur Samsung TV Plus est une formidable opportunité pour TNTV et le fenua de valoriser notre belle culture et de promouvoir la Polynésie française auprès de millions de foyers en métropole ” déclare Mateata Maamaatuaiahutapu, Directrice générale de TNTV.

” Le lancement de Tahiti TV sur Samsung TV Plus en France nous permet de continuer d’enrichir la promesse d’évasion, de voyages et de découvertes de toutes les cultures pour nos utilisateurs, gratuitement et à tout instant “ déclare Antoine Chotard, Business Development Lead – Samsung TV Plus France.

A propos de TNTV

TNTV, créée en 2000, est une chaîne broadcast diffusée sur la TNT en Polynésie. Leader sur son marché, elle propose des émissions et des programmes à caractère social, culturel et éducatif, contribuant notamment à la connaissance et au respect de l’identité culturelle polynésienne et à son évolution.

A propos de Samsung Electronics

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L’entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED.

Pour plus de renseignements, merci de suivre ce lien : www.samsung.com/fr/aboutsamsung



Contacts Presse TNTV :

Miranda ([email protected]) – Mickael ([email protected])