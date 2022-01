Tiarei : Une vidéo remet en question la thèse de l’accident mortel de scooter

Le jeune homme casqué retrouvé samedi matin sans vie dans le caniveau au PK 29,5 est-il vraiment décédé des suites d’un accident de scooter ? L’enquête sur les causes de son décès a pris, en tout cas, une toute autre nouvelle tournure depuis la découverte d’une vidéo de bagarre se situant vraisemblablement peu de temps avant l’accident. Dans celle-ci, on peut effectivement apercevoir le jeune homme violemment passé à tabac par un groupe d’individus. Un élément nouveau qui entre en ligne de compte dans l’enquête et remet en question la thèse de l’accident mortel de scooter.

Selon une source judiciaire, l’enquête a dès lors été confiée à la brigade de recherche par le parquet. L’autopsie du corps doit intervenir dès demain, assortie d’examens toxicologiques post mortem. Il s’agit de tenter d’établir le lien de cause à effet et de déterminer si les coups auraient pu avoir un lien avec l’accident. Plus poussée, l’investigation va notamment porter une attention particulière à la vidéo avec une identification de toutes les personnes qui s’y trouvent.