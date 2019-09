Taste Of Tahiti : la troupe « Te Ana Hotu » auprès de danseurs californiens

C’est à Temecula en Californie que la troupe « Te Ana Hotu » a posé ses valises. Ses danseurs, chanteurs et chorégraphes ont décidé de faire profiter de leur savoir-faire les élèves de l’école de danse Te Ori Mana.

Et ce, en vue du festival « Taste Of Tahiti » organisé dans cette ville des Etats-Unis. Le spectacle doit durer une quarantaine de minutes et mobiliser une quarantaine de danseurs. Le rythme est soutenu, mais les élèves sont ravis de profiter de la présence du groupe.

« C’est complètement différent de d’habitude, cela apporte beaucoup plus de force et d’énergie que sur un support audio », explique Ty Sithidej, danseur de Te Ori Mana. « Je ne les remercierai jamais assez pour toute l’aide apportée. Sans eux, je ne danserai pas aussi bien qu’aujourd’hui », renchérit Marielle Formoso, autre danseuse de la troupe.

Et même si le temps est compté, pas question pour les chorégraphes de l’île sacrée de brûler les étapes. Le respect des fondamentaux du Ori Tahiti est primordial.

« On reste dans l’authenticité maohi », souligne l’une des chorégraphes de Te Ana Hotu, Heirava Paraue. « Aujour’dhui beaucoup de jeunes tendent vers le moderne et ont tendance à oublier les bases », ajoute sa collègue Roïna Smith.

Il ne reste à tous que cinq jours pour finaliser le spectacle qui se déroulera au manoir Wilson Creek de Temecula.