Subventions aux associations: le ministre de la jeunesse et des sports répond à Nahiti Teariki

La ministre de la Jeunesse et des Sports, précise que les subventions versées par la Direction de le Jeunesse et des Sports sont examinées par un comité technique dont fait partie l’association de Nahiti Teariki avant d’être approuvé par le conseil des ministres. Il ajoute qu’en sa qualité de directeur de l’Union territoriale de la fédération sportive et culturelle de France et vice-président de l’Union pour la Jeunesse, monsieur Teariki « siège au sein de cette instance » et « participe à la ventilation des aides octroyées aux associations de jeunesse. »

Et toujours selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, l’association dirigée par Nahiti Teariki « bénéficie de la plus importante subvention en termes de jeunesse, soit plus de 214 millions de francs CFP, toutes actions confondues, versés par le Pays. »

Naea Bennett ajoute avoir « répondu favorablement à ses invitations, à participer à des visites de centres de vacances, car je reconnais l’importance du travail effectué par nos associations d’éducation populaire auprès de notre jeunesse. »