Yoan Vairaa vainqueur du « Legacy Boxing Tournament »

La rencontre de la première soirée, entre le Tongien, Houma Mosese, et le sociétaire de Tefana, Yoan Vairaa, s’était soldée par un match nul. La revanche entre les deux colosses, deux jours plus tard, était donc le combat le plus attendu de la deuxième soirée.

Dès le coup de gong, les coups se sont enchaînés de part et d’autre. Des oppositions de styles, mais un choc de puissance. « J’ai changé ma boxe pour ne pas rester statique. Il fallait bouger, car mon adversaire pesait 10 kilos de plus que moi. Il était plus lent. Il fallait bouger, bouger et bouger. Et au corps à corps, encaisser », a expliqué Yoan Vairaa à l’issue du combat, finalement remporté sur décision des juges.

« Depuis la défaite au Challenge Maco Nena, cela fait 6 mois que l’on fait des réglages », a souligné son entraîneur, Tafai Nena, « on essaye de changer sa boxe. D’améliorer sa technique, son cardio, sa puissance et sa vitesse. Ça a payé. Ce soir, il avait en face de lui quelqu’un de beaucoup plus coriace qu’au Challenge Maco Nena, mais il a pourtant fait un très beau combat ».

L’autre duel international devait opposer Teiki huuti à Tawhiri Toheriri. Mais il a été annulé. Blessé, le second, représentant des îles Cook, n’a pu monter sur le ring. Au total, ce sont 14 combats qui étaient au programme. Une bonne préparation pour les athlètes qui visent leur qualification pour les prochains Jeux du Pacifique, aux Îles Salomon.

« Il y aura une rencontre jeudi soir et lundi. Les boxeurs seront prêts pour cette confrontation. On fera en sorte que tous nos boxeurs se qualifient pour les Jeux », a assuré Tauhiti Nena, le président de la Polynesian Boxing Association.

Les pugilistes des 2 fédérations qui coexistent vont donc se rencontrer. Toutes deux n’ont pas de délégation de service public. Le boxeur qui remportera la finale gagnera son ticket pour les 17e Jeux du Pacifique.