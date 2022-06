XTerra Trail Moorea 2022 : les résultats

Le XTerra est de retour cette année : en juin, et octobre. En juin, les courses des dimanche 5 et lundi 6 avaient lieu à Moorea et étaient consacrés à la XTerra Trail. Des parcours pour tous les niveaux : le Tamarii Trail (3 km et 10 m de dénivelé), le iti Trail (10 km et 480 m de dénivelé) le dimanche. Et le Faaati Rotui Trail (19 km et 1 000 m de dénivelé) et le Tupuna Trail (44 km et 2 200 m de dénivelé) le lundi.

Le prochain rendez-vous est donné le 12 juin pour la XTerra Swimrun pour laquelle 300 participants sont attendus Le parcours XL de 35 km comprend 10 sections natation et 10 sections course à pied. Le parcours S, de 12,5 km comprend 5 sections natation et 5 sections course à pied. Au maximum, 75 équipes pourront s’inscrire dans chacun des parcours.

Enfin, en octobre, place au triathlon les samedi 22 et dimanche 23.