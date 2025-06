Xterra de Moorea : les sentiers de la nuit, la course de tous les défis

Avant le coup d’envoi, une étape cruciale : le point de contrôle. Rien n’est laissé au hasard par les organisateurs. Aucun départ n’est accepté sans le matériel de sécurité imposé. Et tout est vérifié.

“Ils doivent avoir un sifflet, une lampe frontale et une couverture de survie. Ils doivent aussi avoir un minimum d’un litre d’eau. Ce sont les mesures de sécurité au cas où il arrive quelque chose”, explique Serge Leprince, membre du comité organisateur de la course.

A 20h00 le départ est lancé. Une vague de lumières s’élance dans la nuit. Les coureurs s’enfoncent dans la forêt, éclairés par un simple faisceau. Sur le 21 km, comme sur le 4, les difficultés s’enchaînent : racines glissantes, descentes piégeuses et montées escarpées.

Le depart a été donné de nuit. (Crédit: TNTV)

“Tu te concentres juste sur ton point lumineux et tu envoies le paquet. Il faut rester concentré tout le long du chemin et éviter les foulures”, confie l’un des coureurs. “C’est très sympa, mais assez technique. Dans les descentes, il fallait éviter les racines”, témoigne une autre.

Malgré les nombreux pièges du terrain, certains ont brillé. Sur le 21 km, Mylène Gauthey l’emporte chez dames en 2h36 et Théo Guillaume est sacré chez les messieurs avec un chrono de 2 heures et 21 minutes.

“C’était sacrément dur, on a eu 2 bonnes montées. Ça a bien piqué dans les jambes. Le point fort, ce sont les descentes. J’ai posé mon cerveau et je suis vite descendu”, explique Théo Guillaume. “C’est mon premier trail de nui et c’est une ambiance particulière. C’était un peu technique. Dans la forêt, ça glissait pas mal, mais c’était top”, sourit de son côté Mylène Gauthey.

Delby Villa Gongora s’est imposé chez les hommes sur le 42 km. (Crédit: TNTV)

Sur le 42 km, Delby Villa Gongora survole l’épreuve. Il termine la course après un peu plus de 4 heures d’efforts et avec 21 minutes d’avance sur son poursuivant. Une démonstration.

“Il y avait une partie du parcours que je ne connaissais pas. J’ai été un peu surpris. Mais le parcours était agréable. C’est la 4ᵉ fois que je gagne le Xterra, donc je suis très content de l’avoir encore cette année”, se félicite le vainqueur qui participera dans une dizaine de jours au marathon du Mont Blanc dans l’Hexagone et, en fin de saison, à la Diagonale des Fous sur l’île de la Réunion. “Ça suffira, je pense, pour cette année”, s’amuse-t-il.

Deuxième de l’épreuve, Thomas Lubin n’a rien pu faire. “C’était très dur. Le copain Delby a mis un tempo d’enfer. C’est allé très vite dès le début. Il y avait vraiment un niveau élite ce soir. Delby peut vraiment prétendre aux meilleures places à l’internationale. Il y a du très gros niveau. J’ai tenu 3 boucles et après, j’ai fait 2 petites erreurs de parcours qui m’ont sorti de ma course. J’ai décroché et c’était compliqué de me remettre dedans, mais de toute façon, il était le plus fort. Chapeau”, dit-il.

Aurélie Steelandt s’impose chez les dames sur le 42 km en 5heures et 33 minutes. Une course qui s’est achevée sans incident majeur, malgré quelques glissades.

Tous les résultats disponibles ici : https://my.raceresult.com/345070/?fbclid=IwY2xjawK8UrJleHRuA2FlbQIxMAABHrN5QRkx42qQJCMhD3i4PFTM9PuVeJbFiIVia1bLpRdu7RZMM5nIW33lyn9W_aem_2GM9580x1EzYTXAPL9vJ3A