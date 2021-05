Xterra Moorea 2021 : les résultats des trails et triathlons

Samedi, le vice-champion de Xterra, Arthur Serrieres s’est imposé lors du triathlon ATN.

Le même jour, le jeune Killian Lidec-Potateuatahi s’est hissé à la première place de la FunTri Aremiti.

Dimanche a marqué la journée des trails. Cédric Wane remporte le Trail Rotui de 15km et Mathieu Blanchard coupe le premier la ligne d’arrivée de la Trail Tupuna, longue de 44km. Chez les femmes c’est Elodie Menou qui l’emporte.

Dans le parcours du Trail Aito, une course en binôme, chez les hommes, Laurent Debaene et Léo Thomas s’imposent et en équipe. Chez les dames, ce sont Kaha Brown et Mélinda Wane qui s’adjuge la victoire. Dans la catégorie mixte, c’est le binôme Arthur Serrieres et Emeline Azam qui remportent la course.