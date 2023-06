World Surfing Games : Vahine Fierro passe le premier tour sans encombre

Vahine Fierro a pris le meilleur sur ses deux adversaires du jour : la Portoricaine Havanna Cabrero et la Samoane Susan Jarrard. « Je suis contente, le premier tour est passé (…). Les vagues étaient difficiles. Plus petites que les derniers jours. J’ai pu essayer ma petite planche. J’ai pris mes deux scores assez vite. J’ai contrôlé. Ça s’est déroulé comme on l’avait prévu », s’est félicitée la jeune femme sur le site Internet de la Fédération Française de Surf.

Vahine Fierro espère se classer première européenne de ces Mondiaux, ce qui la qualifierait pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Teahupo’o l’année prochaine.

L’autre Tahitien membre de l’équipe de France, Kauli Vaast, fera quant à lui ses débuts dans la compétition, ce jeudi. Sa série est programmée aux alentours de 9h20, heure de Tahiti. Il sera opposé à l’Irlandais Gearoid McDaid et au Norvégien Zukas Loyning.

Outre Vahine Fierro, Pauline Ado et Joan Duru se sont aussi qualifiés, ce mercredi, pour le second tour de l’épreuve.