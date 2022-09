World Surfing Games : Vahine Fierro au 4e tour, Mihimana Braye aux repêchages

À mi-parcours, l’équipe de France est entrée dans le dur, et nos Polynésiens ont du faire avec un spot de Huntington Beach plus capricieux. Mais cela n’a pas empêché Pauline Ado et surtout Vahine Fierro de passer leur 3e tour avec maîtrise, cette dernière finissant première de sa série avec une marge confortable sur ses concurrentes.

Côté hommes, les circonstances ont été plus malheureuses pour Mihimana Braye, qui a tenu la deuxième place de son heat et sa qualif’ avant que l’italien Leo Fioravanti ne lui chipe sa place à 120 secondes du buzzer. Cruel pour le tahitien, qui passera donc par la case repêchage.

(Crédit Photo : FFSurf)

Vahine Fierro se frottera à des adversaires solides en quarts, avec la Portugaise Yolanda Hopkins, 5e des JO de Tokyo, la Japonaise Amuro Tsuzuki et l’Américain Kirra Pinkerton, qui connaît parfaitement le spot de Huntington.

Pour rappel, au terme de la compétition, les deux premiers tickets olympiques pour Paris-2024 seront distribués.

LE POINT SUR LES FRANÇAIS



Pauline Ado : en quarts de finale tour principal

Vahine Fierro : en quarts de finale tour principal

Gatien Delahaye : en quarts de finale tour principal

Tessa Thyssen : en repêchages (4e tour)

Tim Bisso : en repêchages (6e tour)

Mihimana Braye : en repêchages (6e tour)