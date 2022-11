Voile : les concurrents de la course Globe40 bientôt à Papeete

Le Fenua rejoint les 8 villes étapes de l’aventure démarrée à Tanger au Maroc en juin dernier.

Les 5 équipages encore en course (7 étaient au départ) devraient arriver à Tahiti entre le 11 et le 13 novembre et resteront jusqu’au 26. Ils seront accueillis à la marina de Papeete avec un programme d’animation avant un nouveau départ vers Ushuaia en Argentine avec le passage du redouté Cap Horn.

Lancée en juin 2019, la première édition de la GLOBE40 initialement prévue pour un départ en juin 2021 a dû être reportée à juin 2022 pour cause de crise sanitaire. Ce nouvel événement prévu tous les 4 ans permet de rendre accessible un tour du monde en course à la voile à une clientèle d’amateurs expérimentés et de professionnels précisent les organisateurs.

Les autres tours du monde à la voile sont de grands événements professionnalisés tels que le Vendée Globe en solitaire ou l’Ocean Race en équipage. La Globe40 se court en double sur le support Class40, voilier monocoque de course de 12 mètres, qui constitue près de la moitié de la flotte de la prochaine Route du Rhum.

Programme

11 / 13 novembre : arrivées, la ligne d’arrivée est devant le Port de Papeete à l’extérieur de la passe

16 novembre : bénédiction des équipages à la marina de Papeete, place Tu-Marama à 17.00

23 novembre 15.00 : parade en baie de Matavai avec embarquement des classes scolaires voile

26 novembre 15.00 : départ de Matavai de l’étape 5 vers Ushuaia en Argentine avec passage du Cap Horn