Vodafone Channel Race Tahiti 2025 : Va’a, fête et direct sur TNTV

Deux parcours sont au programme : 60 km pour les juniors, seniors et vétérans hommes, avec passage par Moorea et changements autorisés en mer tandis que les équipes féminines parcourront 34 km en boucle de Taaone vers Punaauia, sans changement de rameuses autorisé.

A 10h30, une deuxième course prendra le départ, la king et queen of the digue, dans la rade de Papeete, réservée un nombre maximum de trois rameurs expérimentés ayant déjà participé à la Hawaiki Nui 2023-2024 ou VCRT 2023-2024.

Partenaire officiel de l’évènement, TNTV assurera la couverture de cette grande journée sportive en direct à la télé, sur TNTV.pf et en Facebook Live. Les spectateurs pourront vivre la course en temps réel, suivre les arrivées, et découvrir les coulisses de la compétition grâce à une diffusion sur les antennes et les réseaux sociaux de la chaîne.

En parallèle des courses, le parc Aorai Tinihau accueillera une journée récréative ouverte à tous, de 8h à 18h avec au programme : tournoi de beach-volley, animations enfants, laser game, structures gonflables, séances de fitness et Ori Tahiti, stands et restauration sur place.