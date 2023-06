Vodafone channel Race : Shell Va’a une nouvelle fois vainqueur en catégorie Seniors hommes

Les rameurs de la Vodafone Channel Race ont pris le départ ce samedi matin à Taaone. Au programme chez les hommes, 60km de course entre Tahiti et Moorea contre plus de 80 km l’an dernier.

Pour cette 4e édition qui correspond aux 10 ans de l’entreprise Vodafone, d’autres activités sportives étaient proposées à terre. MMA, laser game, danse ou encore beachvolley. Des membres du gouvernement avaient fait le déplacement, dont le président Moetai Brotherson lui-même : « Le sport est un moyen extraordinaire de lutte contre l’oisiveté, contre la délinquance, a-t-il rappelé. Et pour toute la population, faites du sport, ça nous coutera moins cher à la CPS, à l’assurance maladie. »

« Le sport de manière générale et depuis toujours est un outil de cohésion sociale. C’est important qu’on ai des champions », a également déclaré la ministre des Sports, Nahema Temarii.

Le président du Pays Moetai Brotherson a assisté à la course. Crédit : Q.L / Tahiti Nui Télévision

Cette année, 59 équipes étaient inscrites pour la course de va’a, soit « près du double de l’année dernière », a relevé le directeur général de Vodafone, Patrick Moux.

Shell va’a domine… du début à la fin

Shell Va’a a rapidement pris les devants de la course, suivie par Air Tahiti.

À mi-parcours, à 2h30 de course, alors que Shell dominait toujours la course, l’équipage de Bora Bora tentait de se maintenir à la 3e place, talonné par Paddling Connection. À noter, la présence du champion Kévin Céran-Jérusalémy, peperu dans cette team.

L’équipage de Bora Bora. Crédit : Q.L/tahiti Nui télévision

Paddling Connection. Crédit : Q.L/tahiti Nui télévision

À l’approche de la passe de Taapuna, Shell Va’a avait plus d’un kilomètre d’avance sur Air Tahiti. Une avance que le va’a jaune a conservée jusqu’à la fin.

À l’arrière, après des heures de combat à la troisième place, le club de Arue complété par des rameurs de Huahine, Paddling connection, a entamé une remontée impressionnante pour revenir au plus près d’Air Tahiti, à seulement une centaine de mètres. Mais les efforts n’auront pas suffit…

À l’arrivée à Taaone, Shell Va’a, indomptable, remporte la course. Loin derrière, Air Tahiti conserve de peu la deuxième place. Paddling Connection décroche donc la 3e place. Po Pora Te Hoe Mamu termine 4e.

La Team Air Tahiti Crédit : Q.L/Tahiti Nui télévision

Ihilani va’a remporte la première course femme Vodafone Channel race

Cette année, la course était ouverte aux femmes. Et, c’est l’équipage de Ihilani va’a s’est imposé sur un parcours de 34 km au large de Tahiti, après 2h53 de course. « C’était l’objectif d’aujourd’hui de gagner. Ça nous tenait à cœur », a réagi une rameuse. « On a essayé de prendre un bon départ (…) On a pris une bonne avance et on a pu gérer notre course ensuite. »

La team Ruahatu arrive deuxième chez les dames. « On a géré notre course tout le long. On n’est pas partie comme des fusées. Sur la pirogue, on a des seniors et vétérans, a expliqué la barreuse. (…) On a géré tout le long et on a fait du surf ». La team Teva est troisième.

Enfin, chez les juniors, c’est la team EDT qui remporte la course.