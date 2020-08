Vodafone Channel Race : Shell Va’a grand vainqueur

À l’occasion de son 7e anniversaire, Vodafone Polynésie organisait ce samedi 15 août la première édition de la course de va’a : la Vodafone Channel Race. 70 kilomètres de parcours que vous avez pu suivre en direct TV Web et Facebook Live sur TNTV et radio sur Hiti FM. Si toutes les animations à Aorai Tini Hau ont été annulées en raison de la hausse de cas de Covid-19 sur le territoire, la course de va’a V6 avait donc elle bien lieu.

Trois catégories étaient en compétition : la catégorie Séniors Hommes, la catégorie Vétérans Hommes et la catégorie Juniors Hommes.

Durant la course, du côté des séniors, la Team OPT est sortie première du tatara va’a suivi par l’AS Team Air Tahiti Va’a et Shell Va’a, après un combat à trois dans le lagon puis au large vers Moorea, avant que les rameurs au coquillage n’accélèrent et distancent les deux autres. Shell Va’a est arrivée à Temae à Moorea avec 4 minutes d’avance sur l’AS Team Air Tahiti Va’a, 4 sur Manihi Va’a 4, 5 sur Huahine D32 et 6 sur la Team OPT. Les conditions ont ensuite été difficiles pour le retour sur Tahiti avec un vent de face et peu de surf.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Après plus de 5 heures de course, c’est finalement, la team Shell Va’a qui s’est imposée haut la main en catégorie Séniors Hommes, avec une arrivée triomphale.

Classement provisoire

« Cela a été très dur, on s’était beaucoup entraîné. (…) Mais plus c’est dur, plus c’est meilleur. On était là pour le challenge. Il y avait du beau surf. C’était un parcours compliqué. C’est ça dont les guerriers ont besoin. (…) Je savais que sur 5 heures on arriverait à faire la différence » a déclaré David Tepava, à l’arrivée.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les résultats :

Catégorie Séniors Hommes

1er : Shell Va’a (5 heures 25 minutes et 53 secondes)

2ème : AS Team Air Tahiti Va’a – (5 heures 37 minutes et 20 secondes)

3ème : Manihi Va’a – (5 heures 39 minutes et 36 secondes)

Catégorie Vétérans Hommes

1er : à venir – EN COURS

2ème : à venir – EN COURS

3ème : à venir – EN COURS

Catégorie Juniors Hommes

EDT Va’a étant les seuls engagés pour cette course, ils la remportent donc.