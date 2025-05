Vendée Va’a : aux Sables d’Olonne, Enviropol domine la première course

Ils ont ainsi confirmé la « suprématie » polynésienne dans la discipline. Arrivés 2ème en 2023, les rameurs d’Enviropol ont pris leur revanche ce jeudi en s’octroyant la première course de 46 km en 3 heures 38 minutes et 56 secondes. Ils sont suivis par l’équipe de Toulon Va’a (3 heures 41 minutes et 13 secondes), qui a mené une bataille acharnée face à l’équipe Rima Here 1 (3 heures 43 minutes et 30 secondes), arrivée troisième.

Chez la seule équipe jeune de la compétition, Leclerc Voyage Va’a Api Médoc s’est payé le luxe de battre les femmes sur une course de 15 km, en 1 heure 17 minutes 40 secondes. Ce sont finalement les rameuses de Toulon Va’a Hine qui s’octroient la première place chez les femmes en 1 heure 29 minutes 25 secondes, face à Te Hina Va’a Hine (1 heure 32 minutes et 13 secondes) et Maui Vahine (1 heure 35 minutes et 52 secondes).

Ce vendredi aura lieu l’étape du « sprint », avec un passage dans le mythique chenal des Sables d’Olonne, avant la dernière étape d’endurance samedi. A l’issue des trois courses, les deux meilleurs équipages, sauf Enviropol, gagneront un ticket pour la Vodafone Race en Polynésie, offert par la compagnie Air Tahiti Nui.