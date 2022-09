Vanina Teheipuarii, wonder woman du crossfit

Du haut de ses 1m61 pour 59kg, Vanina Teheipuarii n’a pas froid aux yeux. À 31 ans, matin et soir, elle soulève de la fonte. Le crossfit, et depuis 6 mois l’haltérophilie, sont devenues son exutoire. Si sa famille reste sa priorité, ces disciplines sportives sont devenues essentielles à son épanouissement. “J’ai tellement d’énergie… De base je suis quelqu’un de très active. J’ai besoin de me défouler. J’ai découvert le crossfit et c’est vraiment le moment où j’arrive à penser qu’à moi. Je vais mettre de côté mon travail, les enfants..”

Aux mini-jeux de Saipan, elle décroche 4 médailles pour Tahiti. Une en argent à l’épaulé jeté de 75kg, une en bronze à l’arraché de 65kg puis une autre en argent au cumul des 2 mouvements. Elle obtient aussi une médaille d’argent aux Oceania d’haltérophilie. “J’ai beaucoup appris parce que j’ai rencontré énormément de personnes à Saipan (…) Cette aventure a permis de montrer aux femmes de chez nous la Polynésie qu’on a le niveau et qu’on peut sortir de chez nous et aller représenter Tahiti.”

Vanina à Saipan. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Quand elle ne s’entraîne pas, Vanina tient un stand de vente de poissons au marché de Papeete. Entre commandes, livraisons et entraînements, elle gère de main de maître son emploi du temps, toujours avec le sourire. “Derrière ce sourire il y a une femme quand même épuisée, fatiguée. Mais je dis que lorsque tu es discipliné, organisé, tu peux avancer.”

La semaine dernière, Vanina a été nommée ambassadrice à la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, avec plusieurs de ses amies. Elles seront des exemples pour la jeunes. L’aventure continue, entre sport et transmission.