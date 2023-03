Va’a : Vaimiti Maoni à la conquête des États-Unis

C’était le week-end dernier, lors du Aloha Aito qui rassemblait plusieurs courses avec des catégories et des distances différentes : Vaimiti Maoni s’est imposée dans la catégorie Open dames sur un parcours de 19km.

D’autres Tahitiens engagés, comme Manutea Millon et Moehau Paié, l’ont emporté dans leur catégorie respective (Open hommes et masters). Hititua Taerea, lui, a pris la 4ème place.

Pour Vaimiti Maoni, la compétition continue. Elle est repartie à Los Angeles avec Hititua Taerea, et toutes deux participeront à la deuxième étape de la California Series, un championnat V1 longue distance, ce samedi à NewPort. Elle nous raconte comment se passe leur préparation avant le grand départ.

“J’avais déjà remporté la 1ere étape le mois dernier, rappelle-t-elle. Là, l’étape fait 25 km, et il fait très froid ici (10°C, et l’eau est plus fraîche – ndlr). On est allés ramer une heure, et ça caillait !“. Vaimiti jongle entre sport de haut niveau et vie professionnelle. Elle se débrouille avec ses sponsors pour promouvoir le va’a au-delà des frontières polynésiennes.

(Crédit Photo : Vaimiti Maoni)

(Crédit Photo : Vaimiti Maoni)

“Tous les américains seront là samedi, parce que ce sont leurs sélectives pour les championnats du monde à Samoa. Tous les États, toutes les villes seront là. Il y aura du niveau !“. Les championnats du monde de marathon de V1 auront lieu en août à Samoa.