Va’a : plus de 200 enfants à la course la Presqu’îlienne

Les 18 vaa en lice devaient effectuer un parcours de 22 kilomètres avec 6 changements. Départ de la baie Phaeton à Taravao, direction la Presqu’île avec un demi-tour à la marina de Vairao, pour une arrivée à la plage de Mitirapa à Taravao. Sur les 12 établissements participants il y avait les deux collèges de Moorea. Pao Pao et Afareaitu ont engagé au total 4 pirogues. “Il ne manquait personne. Ça s’est super bien passé aujourd’hui, raconte un élève. On n’a pas eu de cafouillage mais Pao Pao 2 en a eu. C’est pour ça qu’il faut bien faire les placements.”

Le collège Tinomana Ebb remporte la victoire. Les élèves ont deux avantages : ils rament à domicile et ils ont surtout mieux géré leur course. “Chez les jeunes souvent on donne tout ce qu’on a dès le départ et ensuite on se retrouve avec plus de jus. (…) On essaie de les amener dans de la gestion, explique Tarona Parker, professeur d’EPS au collège de Taravao. Le parcours ne fait pas 500m, on a 3km au moins à ramer donc il faut gérer son effort tout au long de l’étape”.

Pour la majorité des participants à cette course, il s’agissait d’une première. Un bon entrainement pour l’autre grand rendez-vous du vaa scolaire la Aimeho Race les 12 et 13 mai.