Va’a : ils ont ramé en mémoire de Guy Temauri

270 rameurs se sont mobilisés pour ce semi-marathon sur le plan d’eau de Teporifaaite à Punaauia. Dans la course reine, après 12km de bataille, c’est l’équipage de Digital Services innovation qui s’est imposé. Ils ont devancé de peu les rameurs de O’Hiva nui au terme d’une course très rythmée. “Au début, on voulait bien sortir, raconte Tehetia Teavanui, rameur. C’était l’essentiel de bien sortir et de tenir une bonne vitesse jusqu’à la fin. On a eu un combat avec l’autre pirogue, la deuxième, et c’était intense (…) On est bien revenus sur la course.”

Au classement mixte, Killa Custom 2 a mis tout le monde d’accord en menant sa course du début à la fin. Ils n’ont eu que très peu de temps pour s’entrainer mais on fait un gros travail de gestion plan d’eau. Pour Kalani Silvestre, rameuse, “c’était vraiment une sensation intense dès le départ”

Chez les féminines, c’est l’équipage de Punaruu musculation qui a tiré son épingle du jeu. Heureuses de cette victoire, les rameuses, licenciées au club Tahitian paddle se sont engagées malgré la faible mobilisation des équipes féminines. “Pour représenter notre club, parce que c”est celle qu’on organise en année, c’est la plus importante pour nous (…) et pour travailler ensemble aussi” explique Vaihere Faana.

Mission accomplie donc pour l’organisateur Kiki Dubois qui souhaite participer à la démocratisation de la discipline au sein des entreprises : “L’esprit de cette journée c’est rassembler et donner plus de motivation aux rameurs des entreprises parce que c’est une course inter-entreprises.”

Le prochain rendez-vous va’a est prévu le 26 mai à l’occasion de la Tahiti Nui va’a 2.