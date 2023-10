Va’a : Hinaraurea remporte la 1ere édition de la Heke Noa Race, Ihilani s’impose chez les femmes

La toute première édition de la course Heke Noa Race a eu lieu ce samedi au départ de la plage de Taaone. Au programme de ce marathon V6 : 30 km de course pour les hommes et 21 km pour les femmes avec une arrivée au parc Vairai.

33 équipages ont participé à l’événement, dernière préparation avant la mythique Hawaiki Nui Va’a qui aura lieu du 1er au 4 novembre prochains.

Crédit : Andy Ebb / Tahiti Nui Télévision

Le départ a été donné à Taaone à 9h pour les hommes et 9h30 pour les femmes. Chez les hommes, la team Hinaraurea A a rapidement pris la tête. L’équipage de Raiatea remporte la course en catégorie séniors hommes. Chez les femmes, c’est Ihilani va’a qui s’impose.

Le classement complet