Les US Open de Surf se poursuivent à Huntington Beach : parmi les quatre tahitiens en lice, seul Mihimana Braye continue la compétition. Il s’est qualifié pour les 8e de finale où il affrontera l’Australien Callum Robson.

Chez les femmes, Vahine Fierro s’est arrêtée aux portes des quarts de finale, face à la Hawaïenne Gabriela Bryan.

Kauli Vaast et Michel Bourez ont été respectivement éliminés dès les premier et second tours.

Revisionner les replays de la compétition en cliquant ICI