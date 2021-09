US Open de surf : Bourez, Braye et Fierro passent le 1er tour, Kauli Vaast éliminé

Les Polynésiens représentent actuellement la France aux US Open de Surf, à Huntington Beach, en Californie. Lundi 20 septembre, Michel Bourez et Mihimana Braye se sont qualifiés pour le second tour, tandis que Kauli Vaast s’est incliné face aux trois autres surfeurs de son heat.

Lors du prochain round, Bourez affrontera l’Américain Jack Robinson, le Japonais Shun Murakami et le Portugais Vasco Ribeiro. Mihimana Braye fera face aux trois Hawaiiens : Joshua Moniz, Imaikalani deVault et Barron Mamiya.

Chez les femmes, Vahine Fierro s’est également qualifiée pour le second tour où elle affrontera la Péruvienne Daniella Rosas, l’Américaine Kirra Pinkerton et l’Australienne Dimitry Stoyle.

Suivez la compétition en ligne sur le site internet de la WSL.