Une semaine pour promouvoir les écoles de rugby de Polynésie

La Fédération polynésienne de rugby organise, en partenariat avec la Fédération française de rugby, la Semaine nationale des écoles de rugby. Du 17 au 24 octobre, 9 clubs du fenua organiseront, à leur convenance, des journées portes ouvertes à destination des enfants de 7 à 15 ans.

« Ça fait 5 ans que ça existe par le biais de la Fédération française de rugby, et nous à Tahiti, c’est la première fois qu’on met en place ce type d’événement, explique Gilles Lafitte, directeur technique à la Fédération polynésienne du rugby. Les objectifs sont de promouvoir notre activité auprès du grand public, détecter et recruter des jeunes, et surtout faire venir les jeunes des quartiers. L’idée est de faire en sorte qu’il y ait de nouveaux pratiquants et qu’on puisse les faire s’initier à la pratique du rugby. C’est une pratique sans contact, sécuritaire et les parents et les jeunes sont conviés. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Des ateliers ludiques seront mis en place. Chaque club fera gagner des cadeaux au public présent et tout le monde pourra se retrouver, en fin d’événement, autour d’un goûter à partager, pour un moment de convivialité. Le tout, bien évidemment, dans le respect des mesures barrières.

Le Rugby Club de Papeete a déjà annoncé qu’il proposera deux journées portes-ouvertes, les samedis 17 et 24 octobre.

Les 9 clubs participants :



– Rugby Club de Pirae

– Papeete Rugby Club

– Faa’a Rugby Aro Tahiti

– Punaauia Rugby Club

– Rugby Club Taravao

– Arue XV Mili

– Ohana Hine Rugby

– AS Manu Ura Rugby

– AS Paea