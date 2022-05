Une Polynésienne championne de France 2022 d’apnée dynamique monopalme

Une belle victoire pour notre aito qui s’est imposée au championnat de France d’apnée dynamique monopalme. Hinatea Penilla y Perella Marere a nagé sur une distance de 214 mètres en 3 minutes 30. “Fière de ce résultat après tant d’entraînements, durs, mais avec toujours beaucoup de plaisir, d’envie et de motivation” a-t-elle indiqué sur sa page Facebook.



Le championnat de France d’apnée-piscine avait lieu ce week-end à Besençon.

Hinatea a intégré l’équipe de France courant en 2021.

Pour rappel, la Tahitienne de 35 ans était nommée cette année aux Trophées du Sport pour le titre du sportif de l’année 2022. Elle s’est déjà illustrée à la 7ème place en DNF (dynamic no fins : brasse) avec 154m et à la 8ème place en DYN (dynamique monopalme) avec 211m, aux Cchampionnats du monde d’apnée Indoor FFESSM en 2021. Et avait terminé première en DNF (dynamic no fins : brasse) avec 156m à la Coupe de France FFESSM 2021.