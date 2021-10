Une étape de la course de voile “Globe 40 – La Grande Route” en Polynésie

La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a reçu lundi, Manfred Ramspacher, l’organisateur de la première édition de la course de voile autour du monde “Globe 40 – la Grande Route”.

Le parcours de 30 000 milles compte 8 étapes avec un départ en juin 2022 de Tanger et une arrivée en France, 9 mois plus tard. Après l’étape d’Auckland et avant celle d’Ushuaia, la course s’arrêtera 3 semaines à Papeete. Cette étape est la grande nouveauté puisque les courses de grand large rallient habituellement directement Auckland à Ushuaia en naviguant uniquement au Sud par l’Antarctique. 12 équipages sont d’ores et déjà inscrits.

“La Globe 40 se veut être un Tour du Monde accessible aux amateurs éclairés comme aux skippers de métier, un Tour du Monde qui allie à la fois la performance sportive, l’aventure et le voyage”, a expliqué Manfred Ramspacher.

Pour la référente locale, Stéphanie Betz, “l’arrivée de cette course internationale à Tahiti est une belle opportunité de valoriser la destination Tahiti et ses îles comme escale de choix pour les courses autour du monde”.