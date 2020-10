Une compétition de cross training… en ligne

Fitness Box, la seule salle de sport à Mahina compte aujourd’hui près de 100 adhérents. Elle propose un large éventail d’activités comme du cross training, du fitness, du body pump, du body combat ou encore du RPM. De quoi rester en forme malgré la pandémie. « Ça fait plaisir qu’à Mahina, pour une fois ça bouge. On n’a pas beaucoup de restaurants, pas beaucoup d’endroits pour faire du shopping. Mais on a du sport donc on en profite et on s’inscrit », déclare une adhérente, Heretahi Guennegues.

Pour fêter son premier anniversaire, la salle a organisé un flash mob, mais pas seulement : une compétition de cross training se déroulera en ligne du 11 novembre au 5 décembre pour redynamiser la discipline. Durant cette période il faudra réaliser les wod imposés, comprenez des séries d’exercices de manières intense et rapide, chez vous et devant les caméras : « tous les mercredis on va publier un wod et ils auront jusqu’au samedi pour nous envoyer leur vidéo qui sera validée par tous les coachs de la fitness box. (…) Même virtuelle, c’est quand même une compétition », explique Mahe Tchang, co-gérante de la salle.

La compétition est réservée uniquement aux dames, pour marquer la solidarité avec la campagne d’octobre rose. « On a limité à 100 athlètes femmes dans toute la Polynésie. on peut avoir un type de public vraiment large. »

Il ne vous reste plus que quelques semaines pour vous entraîner aux mouvements standards. Les wod ne seront dévoilé qu’à la veille de la compétition.

Vous pourrez vous inscrire jusqu’au 7 novembre sur la page face book : the fitness box