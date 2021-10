Tya Zebrowski, 10 ans, devient vice-championne de France de surf minimes

La toute jeune Tya Zebrowski, 10 ans, est la nouvelle vice-championne de France de surf en catégorie minimes. “La compétition s’est déroulée aux Sables d’Olonne. C’est un endroit où on n’est pas habitués à surfer mais on s’est entraînés tout l’été pour avoir ces conditions là. On s’y attendait aussi. Ce sont des vagues qui sont un peu molles, petites, vagues de plage qui ferment assez rapidement” confie son père, le champion de snowboard et surfeur originaire de Raiatea Gary Zebrowsky.

Il se dit un peu “déçu” des résultats de Tya qui a “un niveau au-dessus du niveau actuel en France en l’occurrence”. Mais, admet-il, elle “n’a que 10 ans. Elle était surclassée cette année, elle a fait une bonne saison. Elle est vice-championne Aquitaine, vice-championne de France, elle gagne les Open de France en début de saison. Ça c’était un super résultat et c’est vrai que finir vice-championne de France c’est toujours un bonus.”

Un palmarès qui a de quoi faire briller la Polynésie en métropole. Tya et sa famille seront de retour au fenua en janvier. “La Polynésie lui manque énormément. (…) On va rentrer au fenua au mois de janvier.”

Prochains challenges pour la jeune surfeuse : une compétition importante au Maroc au mois de février. “Ça va être un gros enjeu aussi pour elle pour l’année 2022 qui commencera.”

Tya avait signé l’année dernière avec la marque Rip Curl.