Trois jeunes combattants du Vénus Dojo font le plein de médailles en Nouvelle-Zélande

Il s’agissait de la première expérience internationale de ces trois jeunes qui évoluent dans la catégorie U14. Samedi, Jefferson Yersin a participé au « NZ Grappler Southern Championship », une compétition de Jiu Jitsu brésilien réunissant 132 combattants. Le jeune tahitien s’y est illustré en remportant deux médailles d’or : en « gi » ainsi qu’en « no gi ».

Le lendemain, il était également en lice pour le « South Island Judo Championship » où il a remporté une nouvelle fois le plus précieux des métaux en moins de 50 kilos et la médaille de bronze dans la catégorie open. En moins de 36 kilos Jade Benoist est également montée sur la plus haute marche du podium. Quant à Tamatoa Monbrison, il s’est offert une belle médaille de bronze.

Ces résultats sont très satisfaisants pour leur club formateur. Les trois jeunes combattants seront de retour sur les bancs de l’école, au fenua, dès ce lundi.