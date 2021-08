Triathlon : un Polynésien qualifié pour les championnats du monde d’Ironman

Trois Polynésiens ont participé à l’Ironman 70.3 de Boulder, dans le Colorado, le 7 août. Jérôme Chapelier, Pierrot Thieme et Jean Michel Monot, membres du club VSOP MozTeam et organisateurs de la XTerra Moorea, ont porté haut les couleurs du fenua. Jean Michel Monot s’est d’ailleurs qualifié pour les championnats du monde d’Ironman en réalisant un chrono de 5h57min.

Jérôme Chapelier, Pierrot Thieme et Jean Michel Monot ont représenté la Polynésie à l’Ironman 70.3 de Boulder, au Colorado, début août. Dans le jargon du triathlon, l’Ironman est l’un des plus longs formats de la discipline.

Situé à près de 2000 mètres d’altitude, l’Ironman 70.3 de Boulder est l’une des plus célèbres courses du circuit Ironman. Elle consiste à enchaîner sans arrêt 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

Une course d’autant plus difficile pour nos trois aito qui disent avoir souffert de la qualité de l’air, altérée par les fumées des feux de forêts qui sévissent aux Etats-Unis. “Nous avions peur de souffrir du froid dans l’eau, mais finalement, ce sont l’altitude et la qualité de l’air qui nous ont le plus gêné”, écrivent les triathlètes sur les réseaux sociaux.

Trois Polynésiens à l’Ironman 70.3 de Boulder (crédit photo : Facebook VSOP MozTeam Moorea)

Mais les membres du club VSOP MozTeam n’ont pas démérité avec une 12ème pour Jean-Michel Monot, dans sa catégorie, après un chrono de 5h57min. Ce dernier s’est ainsi qualifié pour les championnats du monde d’Ironman qui auront lieu dans l’Utah.

Jérôme Chapelier a terminé la course en 6h08 malgré la crevaison d’un de ses pneus, et Pierrot Thieme a franchi la lignée d’arrivée en 6h49min.

Une belle aventure pour les trois Polynésiens qui en ont profité pour faire la promotion des courses XTerra de Moorea.