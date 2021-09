Triathlon : Benjamin Zorgnotti, 32e à la Coupe du Monde de Karlovy Vary

Dimanche, le Benjamin Zorgnotti a porté haut les couleurs du fenua à la Coupe du monde de Triathlon de Karlovy Vary, en République Tchéque.

“Après une natation moyenne, je sors tout de même avec 2 favoris de la course : Adrien Briffod 18ème mondial et Gabriel Sandor tête d’affiche n°8 de la course et connu pour sa capacité à rouler très fort”, raconte le triathlète. Mais le parcours est difficile et le champion arrive à gagner des points précieux pour son classement mondial sur la course à pied.

Benjamin Zorgnotti termine 32ème mais confie être quelque peu déçu : “il y avait moyen de faire mieux”. “Place à de la récupération en ce début de semaine avant d’attaquer un dernier bloc de compétitions d’ici peu pour finir ma saison vers la fin octobre et enfin quelques jours de repos complet”.

Lors de la Coupe d’Europe de triathlon en Ukraine, en juin dernier, Benjamin Zorgnotti s’était classé 21ème sur 35 participants, avec un temps de 53 minutes et 32 secondes.