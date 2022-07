Top départ pour le Heiva va’a Mata’einaa 2022

18 départs ont été donnés ce samedi sur le plan d’eau de Tehoro qui accueillait pour cette première journée de compétition les courses V3 et V6. “Cette course du Heiva fait partie de la culture polynésienne. On essaie de la maintenir, de la développer au mieux, pour arriver à maintenir la construction des va’a lagon. Aujourd’hui, on a énormément de courses de va’a haute mer que ce soit en V1 ou en V6” indique Alfred Mata, vice-président de la Fédération Tahitienne de va’a (FTV).

Près de 700 rameurs de Tahiti de Moorea, mais aussi des îles, se sont alignés aujourd’hui sur ces courses du Heiva va’a Mata’eina’a 2022. Chez les cadets, Bora Bora était fièrement représentée par le club de Tamarii Faanui qui a aligné ses meilleurs rameurs. “C’est la deuxième fois que l’on participe à cette course. On s’est entrainé tous les soirs et tous les matins. Après, l’objectif, c’est la Hawaiki Nui” précise Haoatai Jacques, coach de Tamarii Faanui.

Pour les plus jeunes, qui, comme chaque année, sont nombreux à jouer la gagne sur ces courses, c’est un événement unique. “On est arrivé premières. Cette course est très importante pour nous ! Je rame depuis 3 ans, et cela fait 3 fois que je participe à la course” confie Anuhea Bellais, rameuse en minime, du club Heiva’a hoe.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

On retrouvait également les grandes écuries qui ont chacune leur objectif. En V6 Open dames, le club Ihilani va’a a créé la surprise en devançant les rameuses de Teva va’a. “On n’avait pas pu bien s’entrainer ensemble vu qu’on était à Saipan aux Mini-jeux du Pacifique. Et au retour, on était très fatiguées. Ce n’était pas évident de récupérer. (…) Je suis vraiment heureuse de cette victoire” déclare Vaimiti Maoni, coach et rameuse de Ihilani va’a.

Dimanche 3 juillet, les rameurs auront de nouveau rendez-vous à Tehoro, mais cette fois, pour des courses en V1 et V16.