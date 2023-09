EVENEMENT – Samedi 30 septembre à 7h10 depuis le motu de Arue, TNTV relève tous les défis avec la 2e édition de la TNTV Va’a Festival i Arue.

Une compétition unique en son genre qui célèbre la journée du va’a pour tous et du va’a santé à suivre dans son intégralité : plus de 4 heures de direct à la télé, sur www.tntv.pf et en facebook live.

Au programme de la journée



7h10 : Direct TV & WEB

– La course Tauati Va’a à 24 rameurs incluant les quartiers prioritaires

– Arenui Va’a Race : marathon V6, dernière course avant la Hawaiki Nui Va’a

– Tep Challenge TNTV (Rame pour ta santé, contre le surpoids)

– Première course contre le cancer Heiva Va’a de l’Institut contre le cancer avec ses 40 équipages sélectionnés depuis mars

la team TNTV ©TNTV

André Vohi nous en dit en plus sur la deuxième édition de la TNTV Va’a Festival !

« Cela fait 7 ans que l’on se bat pour le va’a santé, le va’a pour tous qui n’existait pas avant. TNTV nous a suivis depuis le début. Il y a les champions qui font leur course et les novices issus des entreprises, des quartiers, des îles dans leur course. Deux événements en simultanée et en direct sur TNTV. C’est comme cela qu’il faut résumer la TNTV Va’a Festival, deuxième édition.»

Quel est le programme, quelles sont les nouveautés ?

« Le but est que celui qui regarde soit heureux. C’est du divertissement. On a inventé beaucoup de choses dont le Dragon Ball du va’a la Tauati à 24 rameurs, commune contre commune. La commune de Arue avec TNTV ont lancé l’idée il y a 7 ans. Le but c’est d’atteindre les 48 communes de Tahiti. Aujourd’hui on a Fa’a’a, Pirae, Papeete, Arue. C’est un début. C’est la grande nouveauté de ce samedi, en direct sur TNTV. »

TNTV Va’a Festival i Arue 2023 en direct sur TNTV

Samedi 30 septembre à 7h10