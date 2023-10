Teva Zaveroni : « À nous d’être prêts pour le premier match »

Les Tiki Toa savent désormais ce qui les attend. Un groupe relevé, composé de l’Iran, de l’Argentine et de l’Espagne, nations phares de la discipline. Mais le coach de la sélection tahitienne garde la tête froide.

« On a un groupe qu’on pourrait appeler un groupe de la mort. Mais, à ce niveau-là, tous les groupes sont difficiles, toutes les équipes sont très fortes. A nous d’être prêts pour ce premier match contre l’Argentine. Il ne faudra pas rater notre entrée en Coupe du Monde. C’est le plus important. Et, après, prendre les choses match après match. Place à la préparation maintenant. On va faire un bon planning de préparation physique, technique et tactique », explique à TNTV Teva Zaveroni.

Le capitaine de l’équipe, Raimana Li Fung Kuee, promet, lui, une Coupe du Monde « grandiose, à l’image de la ville de Dubaï ». « Nous avons eu la chance de pouvoir visiter les infrastructures. Tout n’est pas encore fini, il y a encore des travaux à terminer, mais connaissant le pays, je pense que tous les moyens seront mis pour qu’on assiste à une super Coupe du Monde », indique-t-il.

Le rendez-vous est pris le 15 février prochain pour l’ouverture de la compétition, diffusée en exclusivité sur TNTV.