Tennis de table : les pongistes de Tahiti s’imposent à Raiatea

Au tableau des médailles de cette 2e édition du challenge Faaroa Cruise à Raiatea, les pongistes de Tahiti s’imposent haut la main.

En Open, en U15, U18, ou même vétérans, l’expérience à fait la différence. Une rencontre qui profite cependant aux joueurs des îles, qui ne déméritent pas. En U11 Metua’aro raipoe de Tahaa remporte la 1ère place chez les filles. Chez les garçons, Tepouatini Buluc et Ariitea Sanne du club DCA de Raiatea s’imposent en U11 et U13… “Je trouve ça super. Je pense que ça peut entrainer vraiment un dynamisme en Polynésie. Je vois qu’on a beaucoup de jeunes qui sont inscrits récemment au tennis de table et les plus jeunes poussent, les plus grands progressent. Et je pense que ça promet un bel avenir pour le tennis de table polynésien”, estime Adam Vaksmann, coach fédéral.

Pour Moeana Tefaatau du comité d’arbitrage DCA : “Ça se développe et ça se révèle de plus en plus. Aux prochains championnats de France on a quand même deux aito. Un petit qui va évoluer en benjamin et le second qui va évoluer en minime. Il y a même une fille de Huahine qui part aussi en France.”

À l’issue de 2 longues journées de compétition, en U15, Keanu Decian prend l’avantage sur Kevin son frère et Ariinui Pambrun du club TTTP.

Heimanarii Lafortune du club de Taaone Pirae, gagne en U18 et en Open Hommes. En open dames, Kelley Tehahetua du club de Taaone Pirae bat Tevai Teping et Heimoe Wong.

Chez les vétérans, NG FOK Hérald du club Te Aito, l’emporte face à Moeana Tefaatau du club DCA de Raiatea et Mateau Tehei seul handisport de la compétition.

Enfin, par équipe, Kilian et Arii du club TTTP, montent sur la plus marche du podium… Ariite et Benjamin finissent 2e. Teiki et Heimana ferment la marche.