Temarii Buillard parmi l’élite mondiale du Downhill

Belle performance pour Temarii Buillard. Le week-end dernier, le cycliste du fenua a atteint la finale du Crank Worx Rotorua aux côtés des 50 meilleurs mondiaux de la discipline. Il a franchi la ligne d’arrivée à une honorable 42ᵉ place.

« Je suis très satisfait de ma performance », a-t-il confié à TNTV, « malgré le peu de moyens qu’on a, ici, on fait nos pistes, alors que là-bas, tu remontes en navettes. Tout ce que tu as à faire, c’est t’entraîner. Je suis plutôt content (…) On a pu faire un bon résultat ».

Temarii dit avoir vécu « une bonne expérience » : « tu roules avec les élites, tu discutes un peu avec eux. Courir en élites, cela veut dire que beaucoup de spectateurs viennent te voir, car c’est quand même une épreuve phare (…) Il y a des demandes d’autographes. C’est super cool ».

Grâce à ce résultat encourageant, le rider pourrait s’aligner sur un autre événement prestigieux, au mois de juillet.

« Mon prochain objectif, ce sont peut-être les Championnats de France. Si j’ai les moyens, je suis prêt à partir là-bas », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il devra « s’entraîner durement » pour pouvoir rivaliser avec les autres compétiteurs.

« Les Français sont super bons. Ce sont même les meilleurs pour le moment. Ce sera du physique, du renforcement musculaire et de la cardio », a-t-il conclu.