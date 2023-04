Tearere Richmond remporte le Trophée Coupe de France avec le Cavigal Nice Basket

Le Cavigal Nice Basket a écrit l’une des plus belles pages de son histoire en remportant le Trophée Coupe de France face aux joueuses du club de IFS. Sur le parquet : Tearere Richmond, 18 ans à peine, qui partage donc le titre avec ses coéquipières.

L’entame du match a pourtant été délicate, les joueuses du Calvados prenant l’avantage face à une équipe de Nice qui semblait dépassée par l’enjeu.

« Je pense qu’on avait un petit peu peur car c’est quand même Bercy. Il y a beaucoup de personnes et le stade est grand. Il y avait beaucoup de pression. Au début, on s’est fait mener de beaucoup. On a réussi à revenir à la mi-temps et, à la fin, on est passées devant », souriait Tearere, au coup de sifflet final.

Il a en effet fallu attendre le troisième acte pour que les joueuses du club azuréen prennent les commandes de cette rencontre. Score finale 79-75 pour les Niçoises.

« Il m’arrive de rater quelques cours »

Si Taerere n’a disposé que de 11 secondes de temps de jeu, sa performance individuelle est encourageante. A Nice, la Tahitienne jongle au quotidien entre les entraînements et ses études de comptabilité. Ce qui n’est pas aisé.

« Il faut être très organisé », a-t-elle expliqué. « Le matin je vais en cours, de 8 heures à 16 heures, et, ensuite, je vais directement à l’entraînement et je fais ça tous les jours. Des fois, j’ai même entraînement le matin. Il m’arrive de rater quelques cours pour aller à la musculation mais ce n’est pas tout le temps comme ça ».

Tearere étoffe aujourd’hui son palmarès et s’est déjà fixée de nouveaux objectifs : monter en deuxième division avec son club de Nice et participer aux prochains Jeux du Pacifique dans les rangs de la sélection tahitienne.