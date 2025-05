Team OPT s’adjuge la première étape de la Tahiti Nui Va’a

Sur un plan d’eau encore très calme au large de Teva i Uta, les équipages d’EDT Va’a, d’OPT et d’Air Tahiti ont rapidement pris les rênes de la course. Un trio de tête suivi de très près par Shell Va’a, auteur d’un départ plus mitigé.

Puis le calme a laissé place à une mer démontée entre Toahotu et le Pari. De grosses conditions de remontée qui n’ont pas ralenti pour autant Temoana Taputu et ses partenaires du Team OPT.

« Vers le Te Pari, on a eu de grosses vagues de face. On ne savait pas de quoi on était capable, mais on a bien jaugé au début et à la fin on a tout donné », a-t-il expliqué à l’arrivée.

En tête de bout en bout de cette première étape, la Team OPT n’a jamais été inquiétée. Les protégés de Georges Cronsteadt ont coupé la ligne d’arrivée à Tautira au bout d’un peu moins de quatre heures d’efforts.

« On est très content d’arracher la victoire aujourd’hui. J’espère qu’on pourra continuer comme ça sur les 2 prochaines étapes », s’est félicité Temoana Taputu.

Derrière les intouchables Postiers, la Team Air Tahiti Va’a, engagée dans la catégorie entreprise, et renforcée par les prêts de Rete Ebb, Manatea Bopp-Dupont et de Kevin Céran-Jérusalémy, a pris la deuxième place au scratch.

« L’objectif était de bien figurer dans le classement final et de ravir la première place en catégorie entreprise. On est très content du résultat (…) On va essayer de faire mieux et de recoller à la team OPT », a indiqué le capitaine, Kyle Taraufau.

Avec un effectif largement remanié et rajeuni, Shell Va’a a assuré l’essentiel en prenant la troisième place au scratch, à près de trois minutes du Team OPT.

« On s’est un peu loupé sur les premiers changements, sur la gestion de la course », a regretté l’entraîneur de l’équipe, David Tepava, « on n’était pas vraiment sur nos repères. Mais ce n’est pas évident de mettre des jeunes sur de grands combats comme ça. Devant, il y a quand même du lourd ».

Ce vendredi matin, les équipages s’élancent de Tautira pour la deuxième étape de la Tahiti Nui Va’a. L’arrivée se fera sur la plage de Taaone.