Teahupoo – Les surfeurs au rendez-vous pour la première grosse houle de l’année

Arrivée hier soir de France, venu exprès pour la forte houle annoncée par Météo-France Polynésie française, Kauli Vaast était au petit matin à l’eau sur le spot mythique de Teahupoo, afin de scorer plusieurs bombes, pour son plus grand bonheur. Le surfeur de 20 ans devrait repartir d’ici quelques jours en Australie.



“Du plus gros est prévu d’ici la fin de journée et demain matin, mais on a un gros doute avec la pluie et le vent” précise Michael Vautor, taxi boat. “C’est Eimeo (Czermak, NDLR) l’homme du jour, c’est lui qui a eu la plus belle vague” a-t-il ajouté.

“J’étais prêt et j’attendais ça. Tous les Hawaiiens sont aussi là, ils se sont entrainés tous les jours, j’étais avec eux. Aujourd’hui, je me suis levé, je suis allé checker les vagues et j’ai vu que c’était aussi bien que ce qu’on espérait. Il y avait plus qu’à aller dans l’eau et surfer. C’est que du bonheur. Je suis trop heureux. Mon but aujourd’hui, c’est d’avoir la plus grosse vague de la journée, je l’ai eu, je suis trop content. La houle est super, plein d’autres spots vont marcher” a confié le jeune surfeur de 18 ans.