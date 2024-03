Teahupoo : les fondations de la tour des juges achevées dans la sérénité

Une légère tension subsiste face à la mâchoire de Hava’e. Lorsqu’une caméra de TNTV approche, les techniciens cessent le travail, puis demandent à ne pas apparaître à l’image. Pourtant, il n’y a plus de traces de contestations. Sous le regard vigilant du futur sport manager de l’épreuve de surf des Jeux Pascal Luciani et du référent local Moana David, les fondations sont achevées.

« Les travaux sur les plots sont pratiquement terminés, les buses et les plots initiaux sont finis, le béton posé a durci et cette semaine des travaux ont été démarrés avec la pose d’un gabarit pour effectuer les perçages sur ces plots et accueillir les socles des poteaux de la tour » détaille Pascal Luciani.

À ses côtés, Moana David reconnaît quelques impacts sur le corail pour la plupart « mineurs ». Et il est confiant : selon lui, la nature abîme bien plus le corail que la main de l’homme à Teahupo’o, et elle parvient toujours à le reconstituer. Il en veut pour preuve les plots de la tour précédente, recouverts de corail.

Les plots en béton ont suffisamment durci pour accueillir la tour – Photo : Mike Leyral

Sur place, certains sont un peu plus dubitatifs, comme le pêcheur de Teahupo’o Hoatua Parker. « Sur le spot, il y a moins de poissons par rapport à avant, ça fait pitié le corail à cet endroit » assure-t-il. Quant à l’association Vai ara o Teahupo’o, sa présidente Cindy Otsenasek assure avoir « lâché l’affaire ». Cette dernière estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir « dans les limites de la légalité », et ne pas vouloir passer dans l’illégalité, sans pour autant approuver.

« Au niveau des associations, on n’a pas de de retour vers nous ; donc c’est que tout va bien » relativise Pascal Luciani. « Aujourd’hui je côtoie beaucoup plus la population, les habitants, les hébergeurs, tous les prestataires qui attendent avec impatience l’arrivée de Jeux : la majorité de la population est pour et attend les Jeux ».

Rénovation de la marina de Teahupo’o – Photo : Mike Leyral

Construction de fare à la pension de Milton Parker – Photo : Mike Leyral

Construction de la nouvelle passerelle de Teahupo’o – Photo : Mike Leyral

C’est par exemple le cas de Milton Parker, qui agrandit encore sa pension face à la vague. Il est loin d’être le seul : une cinquantaine de fare ou bungalows devraient être achevés avant les Jeux, et même, pour la plupart, avant la Tahiti Pro de mai. Des travaux qui s’ajoutent aux chantiers publics de la marina, du domaine Rose ou de la passerelle, pour développer Teahupo’o… qui tient toutefois à conserver son âme.

La Tahiti Pro se disputera fin mai, juste après les Trials. L’épreuve de surf de Jeux est prévue du 27 au 30 juillet, avec une prolongation possible jusqu’au 5 août, en fonction de la houle.