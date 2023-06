Te Aito 2023 : Manutea Millon remporte la 1ʳᵉ étape

Sur un plan d’eau calme, Manutea Millon aura mené les débats tout au long de la course et surtout résisté aux attaques de Brice Punuataahitua qui va prendre la 2ᵉ place, et Raihere Tevaearai qui complète le podium.

« C’est très positif de commencer la Te Aito sur une victoire, confie Manutea Millon, vainqueur de la 1ʳᵉ étape. Les conditions étaient difficiles, c’était ‘flat’, il fait chaud… Ma première stratégie était de gérer mon effort. J’ai pris un bon départ, et après je me suis dit : je prends la tête et je la lâche plus. (…) Que je gagne d’un centimètre ou d’une minute, c’est pareil pour moi car le classement général se fait aux points et pas au temps. Que le meilleur gagne, on se revoit samedi prochain ! ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’arrivée sur la plage de Ta’ahiamanu voit également Kevin Kouider et Steeve Teihotaata terminer dans le top 5. Enfin, c’est Georges Constaedt qui l’emporte en Master.



Pour rappel, le calme et la paix sont revenus entre l’organisation de la Te Aito et René Avaepii, qui a pu finalement prendre le départ de la course alors qu’il en avait été interdit en début de semaine.

La Te Aito Tahiti s’étend cette année sur 7 journées de festivités et de compétitions dans les communes de Moorea – Maiao, les samedi 3 et dimanche 4 juin, et Teva I Uta, du jeudi 8 au dimanche 11 juin.

Les journées des samedis 3 et 10 juin sont dédiées exclusivement aux courses de V1, de manière à permettre, aux athlètes qui le souhaitent, de participer le dimanche dans l’une des autres compétitions inscrites au programme : V6 – Surf Ski – SUP – Prone – Va’a Holopuni – OC1 – Dragon Boat.