Te Aito 2023 : Iloha Eychenne remporte la deuxième étape chez les femmes

Après un peu plus une heure et vingt et une minutes de course, dans le lagon de la Presqu’ile, mais aussi en pleine mer, Iloha Eychenne a franchi en tête la ligne d’arrivée de la deuxième étape de la Te Aito 2023. Une épreuve que la rameuse de Huahine a dominé de bout en bout, s’offrant même le luxe de terminer avec près de 500 mètres d’avance sur la seconde, la jeune junior Mihinoa Paari, originaire de Mataiea. Vaimiti Maoni complète le podium.

« Il ne fallait pas s’endormir, surtout qu’il n’y avait pas les juniors, donc il n’y avait pas d’émulation devant. C’était une course assez difficile car je ne savais pas trop où était l’arrière de la course. Je ne s’avais pas s’il fallait que j’envoie. C’était assez calme, même à l’extérieur il n’y avait pas vraiment de surf mais à l’entrée des passes, on s’est quand même fait plaisir », a déclaré au micro de TNTV Iloha Eychenne.

Iloha Eychenne s’est largement imposée. (Crédit: TNTV)

Seule en tête du début à la fin, la rameuse a estimé que c’était « le pire schéma de course qu’il puisse y avoir ». « D’habitude, on fait des courses mélangées avec les hommes. Il y a toujours quelqu’un devant. Les courses où tu es toute seule devant, c’est le format le plus dur pour un athlète parce que tu ne sais pas où est l’arrière. Il faut aussi gérer ton effort tout en mettant de la distance et en en gardant sous la pédale. Il y a toute une stratégie », a-t-elle jouté.

Iloha Eychenne réalise le doublée puisqu’elle s’était aussi imposée lors de la première étape de la compétition, le week-end dernier, à Moorea.