Tauati crossing 2 : Une traversée entre Tahiti et Huahine en V12 réalisée en 19h29

C’est à 20 heures mardi que la Tauati crossing est arrivée à Fare sur l’île de Huahine. Une délivrance pour l’équipe emmenée par André Vohi et Mario Cowan.

Les rameurs avaient quitté Arue dans la nuit de lundi à mardi. Pour la visibilité, des petites lampes avaient été installées sur le va’a.

Pour ce défi, deux rameurs confirmés de Ua Pou sont venus prêter main forte aux jeunes des quartiers prioritaires de Outumaoro, Vaitavatava et Erima. Parmi ces sportifs, Tutavake Ragivaru, un para va’a de Makemo. Leur point commun ? Une détermination à relever ce challenge. « C’est une expérience à vivre de ramer avec des gens comme ça sur de longues distances, et partager avec eux leur savoir-faire, leurs connaissances, raconte Tutavake. Ils ont beaucoup d’expérience et ça ne peut que servir ».

« C’est 200 km Ce n’est pas la porte à côté. ! » rappelle Ferdinand.

Pour venir à bout de ce périple, des changements de rameurs ont été effectués régulièrement, dès que la fatigue était trop forte. Une manœuvre périlleuse dans la nuit noire au large.

L’équipage a dépassé l’île de Moorea mardi au lever du jour.

200 km : une épreuve physique et mentale… « C’est dur, souffle Boy Huui. Le rêve s’est réalisé. Merci à Vohi et son équipe »

Les rameurs ont bouclé le parcours en 19h29.