Tahiti Nui Va’a 2022 : Tutearii Hoatua remporte la course V1

Pour cette première des trois étapes de la Tahiti Nui Va’a, le top départ était donné ce jeudi matin à 8 heures à Vaitupa (Faa’a). Un parcours modifié hier suite à la vigilance jaune pour fortes houles des précédents jours.

Le parcours V1 de 23 kilomètres passait donc par Papeete, Taaone, Papeete, avec un retour à Vaitupa.

Et cette course a été marquée par une erreur de Revi Thon Sing de la team EDT Va’a. Une erreur qu’il n’est pas prêt d’oublier dans sa carrière de rameur. Bien qu’arrivé en tête de la course, en contournant du mauvais côté la bouée d’arrivée, lors de son demi-tour, il a été dépassé par Tutearii Hoatua de la team OPT qui a donc finalement pris la première marche du podium au terme de 1 heure 56 minutes et 10 secondes de course. “Je suis un peu déçu, mais j’ai quand même fait une bonne course. Cette erreur va me servir de leçon. Dommage pour mon équipe, mais on reste quand même deuxième. (…) Je savais que j’avais les capacités de gagner” admet Revi Thon Sing.

Manutea Million de la team Manihi Va’a arrive quant à lui en troisième position : “Il y avait beaucoup de courant. On ne savait pas trop s’il fallait passer entre les balises. (…) Merci Seigneur pour ce podium”. C’est la première fois que Manihi Va’a accède au podium de la Tahiti Nui Va’a.

“Je suis quand même un peu déçu, même si j’ai fait une bonne course. On s’était bien entrainé. (…) Mais on garde l’esprit de compétition, il reste encore demain. On est prêt” a indiqué de son côté Narei Atger de Shell Va’a.

Pour précision, ce classement est encore provisoire pour le moment.

(Re)voir la course :

Rendez-vous demain, pour suivre en direct sur votre chaîne TNTV, TNTV.pf et Facebook, la deuxième étape de la course : un V6 marathon de 23 kilomètres.