Tahiti Golf Open International : résultats du Tour 3

Après cette troisième journée de compétition, la fatigue se fait sentir, mais les scores sont toujours aussi serrés. Cinq coups séparent le 1er Pro du 5ème. Pierter Zwart conserve sa 1ère place en rendant une carte de -1.

Mercredi 25 septembre, sur le parcours du golf de Moorea, juste après le 2e tour de l’Open, ont eu lieu deux animations… Posted by Fédération Polynésienne de Golf on Thursday, September 26, 2019



Chez les amateurs Messieurs, Morgan Dufour, en rendant une carte à +2 perd sa 1ère place et se retrouve 3ème après 3 tours, et Bonnet Norman prend la tête avec une carte à -1.

Chez les amateurs Dames, Flavia Reid Amaru conserve la tête du classement et réalise une belle performance avec un score de 65 au recording soit -5 sous le Par .

Compte-tenu du Cut, seuls les 21 premiers amateurs en Mixte joueront le dernier tour. En conséquence, le classement net sera établi sur les 3 premiers tours .

Pour le dernier jour, 22 équipes de 3 joueurs partiront des trous 1 et 10.

Premiers départs vendredi à 7 heures et les 3 meilleurs Pros partiront à 8 heures 40 du trou n°10.