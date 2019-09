Les courses traditionnelles de va'a se sont clôturées au Farerei Haga de Rangiroa. Apres les courses de vitesse en V1, V3, et V6, les rameurs se sont élancés pour 30 kilomètres de compétition dans le lagon. Sans surprise, les aito de Manihi se sont imposés avec presque 1 kilomètre d'avance sur leur plus proche poursuivants TT Va'a et Reiroa Va'a.