Tahiti brille aux Championnats du Monde de pêche sous-marine

Pour leur première participation à des Championnats du Monde, Onix Lebihan et Taina Orth ont frappé fort. En équipe, elles terminent deuxième et sont donc vice-championnes du Monde. Au classement individuel, Onix s’empare de la médaille de bronze et Taina finit cinquième.

Chez les hommes aussi, la moisson a été bonne. En équipe, les Tahitiens terminent troisièmes de la compétition. En individuel, Mauiarii Taea prend la cinquième place, Dell Lamartinier, le sixième, et Titouan Roncin, la quinzième. Une trentaine de nations étaient représentées lors de ces championnats.