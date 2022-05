Taekwondo : Un arbitre international en Polynésie pour animer un stage de formation

Le ministre de la Jeunesse, Naea Bennett, a reçu lundi le président de la Polynesia Taekwondo, Alfred Lai Koun Sing, qui accompagnait Denzil Ray, éducateur et manager international, également arbitre international de la fédération Internationale de Taekwondo.

Denzil Ray a été missionné pour assurer un stage dédié aux arbitres et entraîneurs du fenua, et notamment pour préparer les prochaines échéances telles que la President’s Cup, qui se déroulera le 30 septembre prochain, suivi de l’Oceania Championship, le 1er octobre, et enfin la Tahiti Open Cup, prévue le 2 octobre.

Cette visite de courtoisie a permis à Denzil Ray de rappeler sa haute considération envers les athlètes polynésiens qui pratiquent le taekwondo et font partie du Top 2, dans le Pacifique, juste derrière l’Australie. Un rendez-vous est pris avec Denzil et les athlètes, pour la fin du mois de septembre.